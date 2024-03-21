Анна Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Глухов Евгений(или Сергей) Иванович
Отец ребёнка: Глухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Глухова Раиса(неразборчиво) Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Глухова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Глухова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Глухов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно