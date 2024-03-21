Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Глухов Евгений(или Сергей) Иванович

Отец ребёнка: Глухов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Глухова Раиса(неразборчиво) Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Глухова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Глухова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Глухов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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