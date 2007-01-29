Игнатов Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1921

Дата смерти

29.01.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пиотровская-Дмитриевская (петровская) Астра Генриховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пиотровская-Дмитриевская (петровская) Астра Генриховна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.01.2007
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