Игнатов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1921
Дата смерти29.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пиотровская-Дмитриевская (петровская) Астра Генриховна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.01.2007