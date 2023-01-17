Фаттахова Гайша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиДо 1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1922
Сын: Фаттахов Миннигалим Фаттахович
Отец ребёнка: Фаттахов Фаттах
с. Нижние Киги
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Фаттахова Файма Фаттаховна
Отец ребёнка: Фаттахов Фаттах
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Садыкова Катифа Фаттаховна
Отец ребёнка: Фаттахов Фаттах
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахов Рашит Фаттахович
Отец ребёнка: Фаттахов Фаттах
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаттахов Фаттах
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
До 1966