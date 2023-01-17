Фаттахова Гайша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФаттахова Гайша

Фаттахова Гайша

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

До 1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1922

Сын: Фаттахов Миннигалим Фаттахович

Отец ребёнка: Фаттахов Фаттах

с. Нижние Киги
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Фаттахова Файма Фаттаховна

Отец ребёнка: Фаттахов Фаттах

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Садыкова Катифа Фаттаховна

Отец ребёнка: Фаттахов Фаттах

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахов Рашит Фаттахович

Отец ребёнка: Фаттахов Фаттах

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаттахов Фаттах

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
До 1966
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close