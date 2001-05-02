Ristimets (Nael) Salomia (Salme)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1915 ст.
Дата смерти02.05.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1915 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Pärnsalu Rita
Отец ребёнка: Ristimets Martin (Мартин)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Afanasjev (Ristimets) ?
Отец ребёнка: Ristimets Martin (Мартин)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1944
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
02.05.2001