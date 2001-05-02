Ristimets (Nael) Salomia (Salme) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRistimets (Nael) Salomia (Salme)

Ristimets (Nael) Salomia (Salme)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1915 ст.

Дата смерти

02.05.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pärnsalu Rita

Отец ребёнка: Ristimets Martin (Мартин)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Afanasjev (Ristimets) ?

Отец ребёнка: Ristimets Martin (Мартин)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ristimets Martin (Мартин)

Место жительства
С 1944
Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
02.05.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.