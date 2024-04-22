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Васильев Александр Ипполитович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

20.10.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
20.10.1906 ст.

Отец: Васильев Ипполит Акимович

Мать: Васильева Марфа Семеновна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 41 о рождении 20 октября 1906 года в семье запасного рядового с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Александра.
Крещение
22.10.1906 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: запасной рядовой из крестьян Евграф Акимович Васильев и девица Мария Афанасьевна Васильева.
Смерть
Неизвестно
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