Васильев Александр Ипполитович
Место рождения
Дата рождения20.10.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1906 ст.
Запись № 41 о рождении 20 октября 1906 года в семье запасного рядового с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Марфы Семеновны, сына Александра.
Крещение
22.10.1906 ст.
Восприемники: запасной рядовой из крестьян Евграф Акимович Васильев и девица Мария Афанасьевна Васильева.
Смерть
Неизвестно