Мысков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мысков Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1955

Дочь: Мыскова Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Мыскова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
27.09.1957

Дочь: Мыскова Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Мыскова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
31.10.1961

Сын: Мысков Николай Валентинович

Мать ребёнка: Мыскова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыскова Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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