Мысков Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1955
Дочь: Мыскова Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Мыскова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
27.09.1957
Дочь: Мыскова Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Мыскова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
31.10.1961
Сын: Мысков Николай Валентинович
Мать ребёнка: Мыскова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мыскова Нина Васильевна
Смерть
Неизвестно