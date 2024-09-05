Жвирская Розалия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жвирская Розалия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жвирская Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Жвирский Михаил Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жвирский Николай Михайлович

Отец ребёнка: Жвирский Михаил Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жвирский Михаил Викторович

Рождение ребёнка
11.08.1946

Сын: Жвирский Эрик Михайлович

Отец ребёнка: Жвирский Михаил Викторович

Смерть
Неизвестно

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