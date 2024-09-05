Жвирская Розалия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жвирская Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Жвирский Михаил Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жвирский Николай Михайлович
Отец ребёнка: Жвирский Михаил Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1946
Отец ребёнка: Жвирский Михаил Викторович
Смерть
Неизвестно