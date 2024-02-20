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Ирина Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Никифоров

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Степан Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Афанасьево, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Рождение ребёнка
1826

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Никифоров

Смерть
Неизвестно

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