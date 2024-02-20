Ирина Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Степан Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Рождение ребёнка
1826
Сын: Николай Васильев
Отец ребёнка: Василий Никифоров
Смерть
Неизвестно