Звездина Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти03.06.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Галушкина Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Звездин Константин Константинович
Рождение ребёнка
10.09.1952
Дочь: Звездина Лариса Константиновна
Отец ребёнка: Звездин Константин Константинович
Смерть
03.06.1996
Причина: болезнь Похоронена: Южное кладбище, Санкт-Петербург