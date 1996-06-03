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Звездина Антонина Николаевна

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Место рождения

Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1922

Дата смерти

03.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Красное Село, Царскосельский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1945

Муж: Звездин Константин Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Галушкина Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Звездин Константин Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1952

Дочь: Звездина Лариса Константиновна

Отец ребёнка: Звездин Константин Константинович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.06.1996
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: болезнь Похоронена: Южное кладбище, Санкт-Петербург
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