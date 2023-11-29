Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петряков Петр Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алик

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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