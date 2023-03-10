Солодовников Кирилл Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Солодовников Матвей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Солодовников) Варвара Кирилловна
Мать ребёнка: Солодовников Федора (жена Кирилла)
Смерть
Неизвестно