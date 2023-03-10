Солодовников Кирилл Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Кирилл Матвеевич

Солодовников Кирилл Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Солодовников Матвей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Федора (жена Кирилла)

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Солодовников) Варвара Кирилловна

Мать ребёнка: Солодовников Федора (жена Кирилла)

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.