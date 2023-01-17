Павлов Семен Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1894 ст.
Дочь: Павлова Елизавета Семеновна
Мать ребёнка: Павлова Анна Авраамовна
Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1894 ст.
Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
На 1894 год - мещанин города Раненбурга Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Анна Авраамовна
Смерть
Неизвестно