Мухаметамин Мухаметшарипов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин
Мать: Бадияна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фатима Мухаметаминова
Мать ребёнка: Кульжубар Кинжиняева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кульжубар Кинжиняева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кульжубар Кинжиняева
Смерть
Неизвестно