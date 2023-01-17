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Мухаметамин Мухаметшарипов

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин

Мать: Бадияна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фатима Мухаметаминова

Мать ребёнка: Кульжубар Кинжиняева

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамедьяр Мухаметаминов

Мать ребёнка: Кульжубар Кинжиняева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульжубар Кинжиняева

Смерть
Неизвестно
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