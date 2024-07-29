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Метлин Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963

Отец: Метлин Василий Егорович

Мать: Метлина (Фричле) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
21.11.1984

Сын: Метлин Виталий Евгеньевич

Мать ребёнка: Метлина (Шульгина) Наталья Михайловна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.05.1990

Сын: Метлин Игорь Евгеньевич

Мать ребёнка: Метлина (Шульгина) Наталья Михайловна

Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область

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