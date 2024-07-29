Метлин Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1963
Рождение ребёнка
21.11.1984
Сын: Метлин Виталий Евгеньевич
Мать ребёнка: Метлина (Шульгина) Наталья Михайловна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.05.1990
Мать ребёнка: Метлина (Шульгина) Наталья Михайловна
Поярково, Михайловский муниципальный район, Амурская область