Евдокея Тереньтьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Тереньтьева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Василий Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Марина Федотова (Вна)

Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Степан Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Петр Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Евдокея Федотова (Вна)

Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Анисим Федотов (Ич)

Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Васильев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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