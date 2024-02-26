Евдокея Тереньтьева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Василий Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Марина Федотова (Вна)
Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Степан Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Петр Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Евдокея Федотова (Вна)
Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Анисим Федотов (Ич)
Отец ребёнка: Федот Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Васильев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно