Солобоева (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1946
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Сын: Солобоев Олег Александрович
Отец ребёнка: Солобоев Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
1970
Дочь: (Солобоева) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Солобоев Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
1978
Сын: Солобоев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Солобоев Александр Спиридонович
Смерть
2016