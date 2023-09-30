Солобоева (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солобоева (Муравьева ) (Муравьева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1946

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1946

Отец: Муравьев Иван Корнилович

Мать: Муравьева (Нохрина) Офимья Деонисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солобоев Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Солобоев Олег Александрович

Отец ребёнка: Солобоев Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
1970

Дочь: (Солобоева) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Солобоев Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Солобоев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Солобоев Александр Спиридонович

Смерть
2016

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