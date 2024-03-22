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Михаил Аникеев

Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Аникей Петров

Мать: Агафья Акимова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Николай Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1823

Сын: Яков Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Егор Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Прасковья Алексеева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Гаврила Михайлов

Мать ребёнка: Пелагея

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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