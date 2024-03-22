Михаил Аникеев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Аникей Петров
Мать: Агафья Акимова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Николай Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1819
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Яков Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Егор Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гаврила Михайлов
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно