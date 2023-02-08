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Сапогова Августа

Место рождения

деревня Зайцево Ферапонтовского поселения Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

08.11.1882

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1882

Отец: Павлов (отчество) Василий

Мать: (Спиридонова (отчество)) Елисавета

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапогов Василий

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сапогова (Сапогова) Анна

Отец ребёнка: Сапогов Василий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сапогов Константин

Отец ребёнка: Сапогов Василий

Рождение ребёнка
05.02.1912

Дочь: Чащина (Сапогова) Ираида

Отец ребёнка: Сапогов Василий

Смерть
1944

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