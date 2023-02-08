Сапогова Августа
Место рождениядеревня Зайцево Ферапонтовского поселения Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения08.11.1882
Дата смерти1944
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1882
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапогов Василий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сапогова (Сапогова) Анна
Отец ребёнка: Сапогов Василий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сапогов Константин
Отец ребёнка: Сапогов Василий
Рождение ребёнка
05.02.1912
Дочь: Чащина (Сапогова) Ираида
Отец ребёнка: Сапогов Василий