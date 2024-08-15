Русинов Филипп Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Русинова) Матрона Филипповна
Мать ребёнка: Русинова (Казакова) Евдокия Власовна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Русинов Родион Филиппович
Мать ребёнка: Русинова (Казакова) Евдокия Власовна
Смерть
Неизвестно