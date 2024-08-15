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Русинов Филипп Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русинова (Казакова) Евдокия Власовна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Русинова) Матрона Филипповна

Мать ребёнка: Русинова (Казакова) Евдокия Власовна

Рождение ребёнка
1760

Сын: Русинов Родион Филиппович

Мать ребёнка: Русинова (Казакова) Евдокия Власовна

Смерть
Неизвестно

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