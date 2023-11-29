Тихомиров Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свердло Марина Игоревна
Мать ребёнка: Тихомирова Екатерина
Рождение ребёнка
12.01.1964
Дочь: Журавлева Тихомирова Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Тихомирова Екатерина
Рождение ребёнка
04.11.1980
Сын: Тихомиров Алексей Игоревич
Мать ребёнка: Тихомирова Екатерина