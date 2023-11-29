Тихомиров Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свердло Марина Игоревна

Мать ребёнка: Тихомирова Екатерина

Рождение ребёнка
12.01.1964

Дочь: Журавлева Тихомирова Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Тихомирова Екатерина

Рождение ребёнка
04.11.1980

Сын: Тихомиров Алексей Игоревич

Мать ребёнка: Тихомирова Екатерина

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