Ложкина К Афимья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛожкина К Афимья Егорова

Ложкина К Афимья Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Между 1850 и Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Ложкин К) Филипп Кзьмин

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Ложкин К Артемий Филипов

Отец ребёнка: (Ложкин К) Филипп Кзьмин

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Ложкин К Василий Филипов

Отец ребёнка: (Ложкин К) Филипп Кзьмин

Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Между 1850 и Неизвестно
Селище, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.