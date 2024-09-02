Ложкина К Афимья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиМежду 1850 и Неизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: (Ложкин К) Филипп Кзьмин
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: (Ложкин К) Филипп Кзьмин
Смерть
Между 1850 и Неизвестно