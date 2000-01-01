Гужва Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гужва Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Николай Петрович

Рождение ребёнка
27.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Николай Петрович

Рождение ребёнка
05.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Николай Петрович

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужва Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужва Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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