Гужва Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1950
Рождение ребёнка
27.01.1953
Рождение ребёнка
08.09.1954
Рождение ребёнка
05.04.1957
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно