Тропникова Анисья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тропникова Анисья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тропников Александр Андреев

Отец ребёнка: Тропников Андрей Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тропников Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.

Сын: Тропников Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Тропников Андрей Алексеев

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Тропников Василий Андреев

Отец ребёнка: Тропников Андрей Алексеев

Смерть
Неизвестно

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