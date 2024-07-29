Тропникова Анисья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тропников Александр Андреев
Отец ребёнка: Тропников Андрей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.
Сын: Тропников Тимофей Андреев
Отец ребёнка: Тропников Андрей Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Тропников Василий Андреев
Отец ребёнка: Тропников Андрей Алексеев
Смерть
Неизвестно