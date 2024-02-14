Манаева (Насретдинова) Гульсылу
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1906
Сын: Манаев Биктимир Камалетдинов
Отец ребёнка: Манаев Камалетдин Фаритдинов
Рождение ребёнка
20.09.1913
Сын: Манаев Ахкаметдин Камалетдинов
Отец ребёнка: Манаев Камалетдин Фаритдинов
Смерть
Неизвестно