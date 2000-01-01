Драганчук (Колежек) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Драганчук (Колежек) Прасковья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Колежек Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драганчук Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драганчук Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драганчук Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драганчук Юрий Михайлович

с. Подлесье Ивано-франковсой обл.
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драганчук Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Драганчук Юрий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
д. Пидлисся
Смерть
Неизвестно
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