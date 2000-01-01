Драганчук (Колежек) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Колежек Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
13.01.1951
с. Подлесье Ивано-франковсой обл.
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Место жительства
Неизвестно
д. Пидлисся
Смерть
Неизвестно