Данилова Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Пелагея Александровна

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Место рождения

Боровики

Дата рождения

1918

Дата смерти

31.07.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
31.07.2001
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