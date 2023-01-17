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Блохин Егор Павлович

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Место рождения

Селищи

Дата рождения

1741

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Блохин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Блохин Сергей Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Блохин Клим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Блохин Александр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Блохин Прохор Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Блохин Ефим Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1822
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