Блохин Егор Павлович
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Блохин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Блохин Клим Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Блохин Александр Егорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Блохин Ефим Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1822