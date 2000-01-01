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Мосунов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Мосунов Иван Матвеевич

Мать: Мосунова Лукерья Исаевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мосунов Иван Александрович

Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мосунова Матрена Александровна

Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Мосунова Анна Александровна

Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Мосунов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Мосунова Агафья Александровна

Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
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