Мосунов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Мосунов Иван Матвеевич
Мать: Мосунова Лукерья Исаевна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мосунов Иван Александрович
Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мосунова Матрена Александровна
Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Мосунова Анна Александровна
Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мосунов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Мосунова Агафья Александровна
Мать ребёнка: Мосунова Арина Игнатьевна
Работа или профессия
Неизвестно