Денежкина Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.07.1941
Сын: Марков Владимир Константинович
Отец ребёнка: Марков Константин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марков Николай Константинович
Отец ребёнка: Марков Константин Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Марков Константин Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Нина Константиновна
Отец ребёнка: Марков Константин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно