Денежкина Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денежкина Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1941

Сын: Марков Владимир Константинович

Отец ребёнка: Марков Константин Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Константин Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Николай Константинович

Отец ребёнка: Марков Константин Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Марков Константин Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Нина Константиновна

Отец ребёнка: Марков Константин Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Константин Павлович

Смерть
Неизвестно
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