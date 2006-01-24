Седова (Черных) Клавдия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Черных) Клавдия Григорьевна

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Место рождения

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

07.11.1919

Дата смерти

24.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1919

Отец: Черных Григорий Михайлович

Мать: Черных Ольга Степановна

Селты, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Клавдия Григорьевна Черных родилась 25 октября 1918 года (в переводе на современный календарь это соответствует 7 ноября 1918 года) в деревне Малая Нырья Селтинской волости Малмыжского уезда Вятской г... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Валентин Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Статюха Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Седов Валентин Семёнович

Рождение ребёнка
14.12.1954

Сын: Седов Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Седов Валентин Семёнович

Смерть
24.01.2006

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