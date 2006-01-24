Седова (Черных) Клавдия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1919
Дата смерти24.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1919
Клавдия Григорьевна Черных родилась 25 октября 1918 года (в переводе на современный календарь это соответствует 7 ноября 1918 года) в деревне Малая Нырья Селтинской волости Малмыжского уезда Вятской г... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Статюха Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Седов Валентин Семёнович
Рождение ребёнка
14.12.1954
Сын: Седов Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Седов Валентин Семёнович
Смерть
24.01.2006