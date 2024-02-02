Сардина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.2011
Дочь: Артамонова Виолетта Алексеевна
Рождение ребёнка
04.09.2016
Дочь: Сардина Варвара Романовна
Отец ребёнка: Сардин Роман Андреевич
Рождение ребёнка
31.01.2020
Дочь: Сардина Мирослава Романовна
Отец ребёнка: Сардин Роман Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно