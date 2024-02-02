Сардина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сардина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косенков Виктор Алексеевич

Мать: Ефименко Ирина Александровна

Рождение ребёнка
29.09.2011

Дочь: Артамонова Виолетта Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.09.2016

Дочь: Сардина Варвара Романовна

Отец ребёнка: Сардин Роман Андреевич

Рождение ребёнка
31.01.2020

Дочь: Сардина Мирослава Романовна

Отец ребёнка: Сардин Роман Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сардин Роман Андреевич

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