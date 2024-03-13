Schneider David
Место рожденияBeideck (Talovka), Saratov, Russia
Дата рождения17.12.1902
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1902
Отец: Schneider Johann Conrad
Мать: Schneider Catharina
Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
18.10.1939
Сын: Schneider Alexander
Мать ребёнка: Schneider Katharina
д. Синенькие Саратовский р-н, Саратовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Schneider Katharina
Смерть
1971
Uslowaja, Russia