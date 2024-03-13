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Schneider David

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Место рождения

Beideck (Talovka), Saratov, Russia

Дата рождения

17.12.1902

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1902

Отец: Schneider Johann Conrad

Мать: Schneider Catharina

Beideck (Talovka), Saratov, Russia
Рождение ребёнка
18.10.1939

Сын: Schneider Alexander

Мать ребёнка: Schneider Katharina

д. Синенькие Саратовский р-н, Саратовская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Schneider Katharina

Смерть
1971
Uslowaja, Russia
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