Большеглазов Николай 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБольшеглазов Николай

Большеглазов Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

17.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Большеглазов Василий

Мать: Большеглазова (Елисеева) Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большеглазова (Куйда) Параскева (Паша)

Рождение ребёнка
28.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большеглазова (Куйда) Параскева (Паша)

Рождение ребёнка
01.05.1958

Сын: Большеглазов Александр

Мать ребёнка: Большеглазова (Куйда) Параскева (Паша)

Смерть
17.10.1986
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район

Мы используем куки для улучшения работы сайта.