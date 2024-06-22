Большеглазов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти17.10.1986
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Большеглазова (Куйда) Параскева (Паша)
Рождение ребёнка
01.05.1958
Мать ребёнка: Большеглазова (Куйда) Параскева (Паша)
Смерть
17.10.1986
Похороны
Неизвестно
Федоровка, Федоровский район