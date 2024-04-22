Пашиничев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Бракосочетание
22.01.1912
Рождение ребёнка
07.06.1913
Дочь: Ольга Александрова
Мать ребёнка: Пашиничева Фаина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Пашиничева Фаина Александровна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Зоя Александровна
Мать ребёнка: Пашиничева Фаина Александровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Пашиничев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Пашиничева Фаина Александровна
Смерть
Неизвестно