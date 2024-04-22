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Пашиничев Александр Николаевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Пашиничев Николай Давидович

Мать: Пашиничева Сиклития Александрова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
22.01.1912

Жена: Пашиничева Фаина Александровна

Рождение ребёнка
07.06.1913

Дочь: Ольга Александрова

Мать ребёнка: Пашиничева Фаина Александровна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Пашиничева Фаина Александровна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Зоя Александровна

Мать ребёнка: Пашиничева Фаина Александровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Пашиничев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Пашиничева Фаина Александровна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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