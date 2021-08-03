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Рыбалкин Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1968

Дата смерти

03.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1968

Отец: Рыбалкин Николай

Мать: Рыбалкина Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
22.11.1994

Дочь: Ускова Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Рыбалкина Ускова Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
23.07.1998

Дочь: Рыбалкина Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Рыбалкина Ускова Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
04.05.2000

Дочь: Рыбалкина Алена Васильевна

Мать ребёнка: Рыбалкина Ускова Наталия Владимировна

Смерть
03.08.2021
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