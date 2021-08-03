Рыбалкин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1968
Дата смерти03.08.2021
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1968
Отец: Рыбалкин Николай
Рождение ребёнка
22.11.1994
Дочь: Ускова Дарья Юрьевна
Мать ребёнка: Рыбалкина Ускова Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
23.07.1998
Дочь: Рыбалкина Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Рыбалкина Ускова Наталия Владимировна
Рождение ребёнка
04.05.2000
Дочь: Рыбалкина Алена Васильевна
Мать ребёнка: Рыбалкина Ускова Наталия Владимировна
Смерть
03.08.2021