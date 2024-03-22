Аносов Иван Киприянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиПосле 27.10.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Смерть
После 27.10.1912
Бракосочетание
26.10.1912 ст.
Жена: Сотникова Анна Ивановна
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, ст. Михайловской 26.10.1912 Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Иван Киприянович Аносов Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Анна Ивановна Сотникова по жениху мещанин Алек... Показать все