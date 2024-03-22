Аносов Иван Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАносов Иван Киприянович

Аносов Иван Киприянович

Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

После 27.10.1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
После 27.10.1912
Бракосочетание
26.10.1912 ст.

Жена: Сотникова Анна Ивановна

Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, ст. Михайловской 26.10.1912 Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Иван Киприянович Аносов Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Анна Ивановна Сотникова по жениху мещанин Алек... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close