Григорович Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорович Дмитрий Васильевич

Григорович Дмитрий Васильевич

avatar

Место рождения

Никольское-на-Черемшане

Дата рождения

31.03.1822

Дата смерти

03.01.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1831 по 1836
Место жительства
С 1836 по 1858
Место жительства
С 1859 по 1900
Смерть
03.01.1900
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close