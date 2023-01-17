Григорович Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1822
Дата смерти03.01.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1831 по 1836
Место жительства
С 1836 по 1858
Место жительства
С 1859 по 1900
Смерть
03.01.1900