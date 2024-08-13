Лангада Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Уроженец ст. Мокро-сорматовской Таганрогского района Ростовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лангада Полина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галич Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Лангада Полина Яковлевна
Смерть
1952
Москва , похоронен на Измаиловском кладбище