Лангада Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лангада Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Уроженец ст. Мокро-сорматовской Таганрогского района Ростовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лангада Полина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галич Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Лангада Полина Яковлевна

Смерть
1952
Москва , похоронен на Измаиловском кладбище

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