Саенко Матвей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаенко Матвей Стефанович

Саенко Матвей Стефанович

Место рождения

Гриневка, Сумська область

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Гриневка, Сумська область
Бракосочетание
Около 1862

Жена: Саенко Татьяна Ивановна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
09.08.1863 ст.

Сын: Саенко Матвей Матвеевич

Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна

Беседовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.

Дочь: Саенко Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
31.05.1867 ст.

Дочь: Саенко Феодосия Матвеевна

Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.

Сын: Саенко Андрей Матвеевич

Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.03.1873 ст.

Сын: Саенко Никита Матвеевич

Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна

Гриневка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Саенко Константин Матвеевич

Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Саенко Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна

Гриневка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.