Саенко Матвей Стефанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1862
Жена: Саенко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1863 ст.
Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна
Беседовка, Сумська область
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.
Дочь: Саенко Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1867 ст.
Дочь: Саенко Феодосия Матвеевна
Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1871 ст.
Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1873 ст.
Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Саенко Константин Матвеевич
Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Саенко Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Саенко Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно