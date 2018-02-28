Шелягова (Неволина) Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1950
Дата смерти28.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1971
Рождение ребёнка
27.04.1972
Отец ребёнка: Шелягов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
06.04.1978
Дочь: Шелягова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Шелягов Юрий Васильевич
Смерть
28.02.2018