Шелягова (Неволина) Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелягова (Неволина) Галина Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1950

Дата смерти

28.02.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1971

Муж: Шелягов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
27.04.1972

Сын: Шелягов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Шелягов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
06.04.1978

Дочь: Шелягова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Шелягов Юрий Васильевич

Смерть
28.02.2018
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