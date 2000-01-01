Красильников Владимир Александрович
Место рожденияЕкатерининская ц. на В.О., Санкт-Петербург, Российская Империя
Дата рождения19.11.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Екатерининская ц. на В.О., Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
26.04.1878
Екатерининская ц. на ВО, Санкт-Петербург, Россиская Империя
Работа или профессия
Неизвестно