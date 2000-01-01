Красильников Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Владимир Александрович

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Место рождения

Екатерининская ц. на В.О., Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

19.11.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатерининская ц. на В.О., Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
26.04.1878

Жена: Красильникова Анна Ивановна

Екатерининская ц. на ВО, Санкт-Петербург, Россиская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
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