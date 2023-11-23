Зернов Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗернов Кондратий

Зернов Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федотова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Зернов Михаил Кондратьев

Мать ребёнка: Татьяна Федотова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Зернов Константин Кондратьев

Мать ребёнка: Татьяна Федотова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Зернов Иван Кондратьев

Мать ребёнка: Татьяна Федотова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зернов Савелий Кондратьев

Мать ребёнка: Татьяна Федотова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.