Зернов Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федотова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Татьяна Федотова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Зернов Константин Кондратьев
Мать ребёнка: Татьяна Федотова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Татьяна Федотова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зернов Савелий Кондратьев
Мать ребёнка: Татьяна Федотова
Смерть
Неизвестно