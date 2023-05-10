Никулина (Штанько) Юлия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1979
Отец: Штанько Иван Антонович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.11.2000
Сын: Никулин Дмитрий Романович
Отец ребёнка: Никулин Роман Аркадьевич
Рождение ребёнка
13.03.2013
Сын: Никулин Григорий Романович
Отец ребёнка: Никулин Роман Аркадьевич
Рождение ребёнка
17.01.2017
Сын: Никулин Георгий Романович
Отец ребёнка: Никулин Роман Аркадьевич
Бракосочетание
Неизвестно