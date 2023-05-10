Никулина (Штанько) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Штанько) Юлия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1979

Отец: Штанько Иван Антонович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.2000

Сын: Никулин Дмитрий Романович

Отец ребёнка: Никулин Роман Аркадьевич

Рождение ребёнка
13.03.2013

Сын: Никулин Григорий Романович

Отец ребёнка: Никулин Роман Аркадьевич

Рождение ребёнка
17.01.2017

Сын: Никулин Георгий Романович

Отец ребёнка: Никулин Роман Аркадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Роман Аркадьевич

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