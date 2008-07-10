Бесчастный Владимир Николаевич
Место рожденияУССР Луганская обл.,Краснолучанский р-н г. Петровский
Дата рождения10.02.1953
Дата смерти10.07.2008
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1953
Отец: Николай
УССР Луганская обл.,Краснолучанский р-н г. Петровский
Рождение ребёнка
01.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.07.2008
Авдеевка, Донецкая область, Украина
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
?.07.2008
Авдеевка, Украина