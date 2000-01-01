Шенк (Schenck) Якоб (Jacobus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенк (Schenck) Якоб (Jacobus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1687

Сын: Шенк Франц

Мать ребёнка: Йегер Магдалена

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Йегер Магдалена

Смерть
Неизвестно
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