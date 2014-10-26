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Медведев Никита Андреевич
Медведев Никита Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.2014
Пол
Мужской
Отец
Медведев Андрей Владимирович
1979 г.р.
Мать
Медведева Екатерина Борисовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.2014
Отец:
Медведев Андрей Владимирович
Мать:
Медведева Екатерина Борисовна
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