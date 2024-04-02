Федотов Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Михаил Антонович

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Федотов Антон Степанович

Мать: Федотова Юстина Михеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Федотова Александра Емельяновна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Федотова Александра Емельяновна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Федотова Александра Емельяновна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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