Федотов Михаил Антонович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Федотов Антон Степанович
Мать: Федотова Юстина Михеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Федотова Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Федотова Александра Емельяновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Федотова Александра Емельяновна
Смерть
Неизвестно