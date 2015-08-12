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Орешин Анатолий Сергеевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

04.04.1928

Дата смерти

12.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928

Отец: Орешин Сергей Михайлович

Мать: Орешина Пелагея (Полина) Ивановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орешина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
04.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Орешина Елена Григорьевна

Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
12.08.2015
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
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