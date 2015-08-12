Орешин Анатолий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1928
Дата смерти12.08.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1928
Рождение ребёнка
05.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орешина Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
04.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Орешина Елена Григорьевна
Лесной, город Лесной, Свердловская область
Смерть
12.08.2015
Похороны
Неизвестно