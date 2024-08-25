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Никифоров Андрей Иванович

Место рождения

кр.Ставропольский, ст.Донская

Дата рождения

1784

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Никифоров Иван Герасимович

Мать: Никифорова Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никифорова Ii Жена Андрея

Рождение ребёнка
1808

Сын: Никифоров Куприян Андреевич

Мать ребёнка: Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1812

Дочь: (Никифорова) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Никифорова Ii Жена Андрея

Рождение ребёнка
1828

Сын: Никифоров Федор Андреевич

Мать ребёнка: Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Петровна

Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1848
Беломечетская, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край

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