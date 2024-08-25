Никифоров Андрей Иванович
Место рождениякр.Ставропольский, ст.Донская
Дата рождения1784
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Никифоров Иван Герасимович
Мать: Никифорова Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никифоров Куприян Андреевич
Мать ребёнка: Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1812
Дочь: (Никифорова) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Никифорова Ii Жена Андрея
Рождение ребёнка
1828
Сын: Никифоров Федор Андреевич
Мать ребёнка: Никифорова Матрена (I Жена) (I Жена) Петровна
Смерть
После 1848