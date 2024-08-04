Серый Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серый Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серая Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1955

Сын: Серый Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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