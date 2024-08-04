Серый Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серая Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1955
Сын: Серый Константин Дмитриевич
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Смерть
Неизвестно